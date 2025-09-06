Este fin de semana, Correo llegó hasta el mercado Metropolitano, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la ciudad de Arequipa, y verificó que el costo de algunos productos de primera necesidad variaron respecto a la semana anterior.

Situado en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, los comerciantes informaron los precios de los productos de la canasta básica familiar.

En ese sentido, en las carnes, el kilo de pollo se expende en 8.50 soles, carne de res a 17.00 soles, carne de cerdo desde 13.90 soles (corte brazuelo) hasta 17.00 soles (lomo).

Respecto a las verduras, el kilo de brócoli y coliflor a 2.00 soles, zapallo a 2.50 soles, zanahoria a 3.00 soles, limón a 6.00 soles y la unidad de pepino a 3.00 soles. Además, el precio de la vainita subió a 7.00 soles, arveja a 4.00 soles, y habas a 2.50 soles.

En cuanto a las frutas, la mandarina a 2.00 soles, papaya a 3.50 soles, piña a 3.00 soles, manzana a 4.00 soles y naranja huando a 4.00 soles.

Asimismo, en tubérculos, papa rosada a 7.50 soles por 5 kilos, papa única a 9.00 soles por 5 kilos, y camote a 2.50 el kilo.