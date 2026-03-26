El dolor no dio tregua a una humilde familia del distrito de Imata, en la provincia de Caylloma en Arequipa. En menos de 24 horas, la tragedia golpeó dos veces: Un obrero murió atropellado, apenas horas después de sepultar a su esposa.

Eleuterio Perfecto Lázaro Sana, de 68 años, falleció la noche del último miércoles, minutos después de las 7:00 p. m., tras ser atropellado en el kilómetro 165.5 de la carretera Arequipa–Puno, cuando intentaba cruzar la vía. El conductor involucrado se dio a la fuga sin auxiliar a la víctima, dejándolo tendido sobre el asfalto en medio de la oscuridad.

La historia detrás de la muerte de Eleuterio está marcada por el dolor. Horas antes, Eleuterio había participado en el entierro de su esposa, Agustina Huachani, quien falleció repentinamente el martes, presuntamente a causa de un infarto. El sepelio se realizó en Pillones, donde familiares y vecinos acompañaron a la familia en medio del luto.

Tras despedir a su compañera de vida, el trabajador que estuvo profundamente afectado, se trasladó hasta Imata donde habría bebibo por la tristeza de la inesperada partida de la madre de su hija. Al caer la noche, Eleuterio decidió retornar hacia su vivienda, sin imaginar que al cruzar la vía, la muerte lo encontraría.

Efectivos de la Policía Nacional realizaron el levantamiento del cuerpo por disposición del Ministerio Público, mientras se iniciaron las investigaciones para identificar al responsable. La familia, en tanto, enfrenta un doble duelo que deja una profunda huella en su entorno más cercano.

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