La ballena de aleta que fue encontrada con vida la madrugada del miércoles 28 de octubre en la playa Motobomba, en el distrito de Dean Valdivia, provincia de Islay, fue enterrada este viernes luego de que se confirmara su fallecimiento tras más de un día de permanecer varada.

Como se recuerda, durante varias horas, pescadores y pobladores intentaron ayudar al cetáceo (Balaenoptera physalus) a regresar al mar; sin embargo, la madrugada del jueves se informó que ya no presentaba signos vitales. El espécimen mide 16 metros de largo y pesa aproximadamente cinco toneladas.

PROTOCOLO

Al respecto, la jefa de la Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Dean Valdivia, Katy Alejandro Pérez, indicó que, tras reportarse el caso, se comunicó inmediatamente a entidades competentes como IMARPE, Sernanp y Senasa, responsables de evaluar las condiciones fisiológicas del animal y determinar las acciones correspondientes.

Una vez terminadas las evaluaciones, el municipio procedió con el entierro del ejemplar en el mismo lugar donde ocurrió el varamiento. Para ello, se utilizó un cargador frontal (máquina proporcionada por la Municipalidad Provincial de Islay), una máquina retroexcavadora (máquina del municipio distrital) y otra retroexcavadora (de propiedad de la Junta de Usuarios de Punta de Bombón).

“El entierro y la limpieza de la zona tomó alrededor de 5 horas, actividades que contemplaron hacer la excavación de 20 metros de largo, por 5 metros de profundidad, limpieza de residuos sólidos y nivelación del terreno”, explicó la funcionaria a Correo, quien agregó que durante la intervención se realizó un cerco con cintas de seguridad y postes de madera.

Hasta el momento no existe un informe oficial sobre las causas de la muerte de la ballena, aunque la funcionaria afirmó que una de las hipótesis es por el incremento de la temperatura del mar que provocó la pérdida de especies, alimento de este tipo de cetáceos. “La contaminación también habría provocado el calentamiento global, lo que acrecienta los efectos del fenómeno de El Niño. Estamos a la espera del informe por parte de IMARPE, que nos presentará las causas del varamiento”, apuntó.

Ante la presencia de animales varados en la zona costera, Alejandro Pérez instó a los pescadores o visitantes a comunicarse con el área de Seguridad Ciudadana de la comuna o de Medio Ambiente, alejarse de la zona, evitar el contacto directo y no intentar mover al animal.

Entierran ballena que murió tras quedar varada por más de un día en una de las playas de Islay. Foto: Municipalidad de Dean Valdivia.

Entierran ballena que murió tras quedar varada por más de un día en una de las playas de Islay. Foto: Municipalidad de Dean Valdivia.

Entierran ballena que murió tras quedar varada por más de un día en una de las playas de Islay. Foto: Municipalidad de Dean Valdivia.