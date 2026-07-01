La Gerencia Regional de Energía y Minas entregó 32 concesiones para el desarrollo de la minería artesanal, pero las empresas autorizadas todavía no podrán iniciar actividades de exploración o explotación. Antes de operar deberán completar una serie de trámites legales, ambientales y administrativos.

Los proyectos se ubican en las provincias de Caravelí, Caylloma, Camaná, Castilla, Condesuyos y Arequipa, y están orientados a la explotación de recursos minerales metálicos y no metálicos.

Sin embargo, tras cumplir los requisitos del Procedimiento Ordinario Minero (POM) la concesión únicamente otorga el derecho sobre el recurso mineral y no constituye una autorización para iniciar trabajos en campo.

Para iniciar operaciones, los titulares deberán inscribir la concesión en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), obtener la autorización para el uso del terreno superficial y gestionar la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental, como la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de acuerdo a lo que corresponda.

Además, el proceso contempla la emisión de opiniones favorables por parte de entidades como el Ministerio de Cultura, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y las municipalidades involucradas, cuando la normativa así lo requiera.

La entrega de los títulos fue encabezada por el gobernador regional, Rohel Sánchez, y el gerente regional de Energía y Minas, Raúl Jaime Anccasi, quienes señalaron que estas concesiones buscan impulsar la minería formal y generar oportunidades para la pequeña minería y la minería artesanal.