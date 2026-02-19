¿Desesperación o desconocimiento? El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no esperó a adjudicar la buena pro de la ejecución del saldo de obra del hospital de Camaná para anunciar el reinicio de obra, que estará a cargo de una empresa que estuvo inhabilitada hasta el año pasado.

La adjudicación de la buena pro se dio a las 22:42 horas de este miércoles a la empresa JDCONOSER SRL, mientras que el anuncio del reinicio de obra se dio horas antes del mismo día, aún sin tener un contrato firmado, trámite que podría demorar un máximo de 8 días calendario, salvo apuros y presiones para su perfeccionamiento.

ANTECEDENTES DE SANCIONES

JDCONOSER SRL (JD Consultores Obras y Servicios), con RUC 20100240301, recibió una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado en el 2024 por ocasionar la resolución de un contrato con Pronied para la construcción de un colegio en San Martín en el 2018.

La empresa fue sancionada por este motivo con una inhabilitación temporal de 9 meses, entre el 10 de octubre del 2024 y el 10 de julio del 2025, sin embargo, según la resolución que impuso esta última sanción, la empresa ya contaba con 6 sanciones anteriores de inhabilitación temporal, 1 con una multa antes de cambiar de denominación.

Estas sanciones se aplicaron cuando la empresa operaba bajo el nombre de Manfer S.R.Ltda. contratistas Generales. Cabe precisar que la penúltima sanción fue con 12 meses de inhabilitación en el 2017, sin embargo, por una medida cautelar y proceso judicial, esta se hizo efectiva recién desde el 23 de marzo al 1 de diciembre del 2023.

El reinicio de la obra se programaó para este 20 de febrero, a las 10:00 horas. La invitación se realizó horas antes de conocerse a la empresa a cargo de la ejecución del proyecto y también de la supervisión.

Es el afiche promocional que publicó el Gobierno Regional de Arequipa

Un hecho más a tener en cuenta es que el reporte fue remitido a Seace el miércoles por la noche, sin embargo, según los documentos firmados por la Oficina de Logística, a cargo de Guadalupe Ccaso Huascope, la conformidad de la evaluación de la oferta se dio a las 11:00 horas del martes 17 de febrero, dejando una brecha de más de un día entre ambas acciones.

