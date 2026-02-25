Los cuerpos de las 15 personas fallecidas en el accidente del helicóptero modelo Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) ocurrido el 22 de febrero fueron entregados hoy a sus familiares, luego de culminar las diligencias de reconocimiento e identificación en la morgue central de Arequipa

Yolanda Martínez Ríos, fiscal adjunta al provincial de Caravelí a cargo del caso informó que el personal de la Divincri-peritos de criminalística, Homicidio y Medicina Legal recuperaron los cadáveres a siete kilómetros de la localidad de Chala Viejo en la provincia de Arequipa donde fue hallada la aeronave siniestrada. Aunque los cuerpos fueron ubicados el 23 de febrero, las condiciones climáticas adversas impidieron su recuperación inmediata, por lo que las labores se hicieron el 24 de febrero.

Esa madrugada, el equipo fiscal y policial caminó aproximadamente cuatro horas para llegar a la zona del accidente. Tras el levantamiento de evidencias, los cuerpos fueron trasladados vía aérea hasta Marcona y desde allí llevados también por vía aérea hasta Arequipa.

Los cuerpos de los 15 fallecidos, fueron ingresados esta noche a la morgue de Arequipa (Foto: Epa Noticias)

En la morgue central se realizó la necropsia de ley entre la noche de ayer a los cuatro tripulantes de la FAP y a una mujer. En los demás casos, incluidas víctimas menores de edad, se procedió con la certificación de identidad. La mañana de hoy se hizo la identificación plena mediante huellas dactilares, concluyendo con la entrega oficial del total de cadáveres a sus familiares.

INVESTIGACIÓN EN CURSO DE LA FISCALÍA

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por 60 días para esclarecer las causas del accidente. Peritos de criminalística de la Divincri acudieron a la escena para recoger evidencias que permitan determinar si el siniestro obedeció a una falla humana o a factores climáticos.

La fiscal Yolanda Martínez Ríos investiga el accidente de la FAP en Caravelí (Foto: Fiscalía)

Asimismo, se investiga la presencia de civiles en la aeronave. La fiscal indicó que se ha solicitado información oficial a la FAP para esclarecer las circunstancias del vuelo. “La versión que se nos ha dado es que el traslado era para labores de búsqueda, pero estaba programado a partir del lunes. No se ha verificado, solo son versiones”, precisó la fiscal Yolanda Martínez.

De manera paralela, la Fuerza Aérea del Perú inició su propia investigación interna para determinar posibles responsabilidades.

