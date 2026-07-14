La Corte Superior de Justicia de Arequipa transfirió al Gobierno Regional de Arequipa el terreno donde se levantará la nueva sede del Poder Judicial en Mollendo, pero el inicio de la construcción tardará unos meses, debido a que aún falta elaborar el expediente técnico.

Con la entrega del predio de 1,350 metros cuadrados, ubicado en la urbanización Miramar, el Gobierno Regional desarrollará los estudios técnicos que definirán las características de la obra. Posterior a esta etapa se iniciará con la construcción, programada para finales de este año mediante la modalidad de Obras por Impuestos.

El proyecto “Mejoramiento de los servicios de Justicia para la provincia de Islay” contempla una inversión superior a 17 millones de soles. La infraestructura incluirá ambientes para 10 órganos jurisdiccionales, además de áreas administrativas y equipamiento que busca mejorar la atención de los usuarios del sistema de justicia en la provincia.

Durante la firma del acta de entrega, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, señaló que la cesión del terreno representa un avance para concretar una obra esperada por la población de Islay, que permitirá contar con instalaciones propias y adecuadas para la administración de justicia.

Según el alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz, el proyecto responde a una necesidad postergada durante años y espera que el proceso continúe sin retrasos hasta el inicio de la construcción.

En la ceremonia también participaron representantes del Gobierno Regional de Arequipa, del consorcio que financiará la obra y de la empresa encargada de la supervisión del proyecto.