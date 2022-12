No se guardó nada. Para el electo delegado regional, César Huamatuma, el Consejo Regional saliente, es el peor que ha tenido Arequipa.

Considera que los nuevos consejeros tienen que cambiar esa imagen de una institución con delegados prófugos, algunos encarcelados o investigados. Habló también sobre Majes Siguas II y considera que la gestión tuvo una posición muy pasiva.

¿Qué se puede hacer desde el Consejo? Tenemos un gran reto, que es cambiar el rostro del Consejo Regional de Arequipa, que ha sido embarrado por algunos actos de corrupción, tenemos algunos prófugos y otros en la cárcel. La misión es demostrar que este Consejo no va a cometer los errores que se vieron en estos últimos cuatro años. Hay varias gerencias que están mal.

Hace poco participaron en reuniones por el tema de Majes Siguas II ¿Qué debería hacer el nuevo Consejo? Es sencillo, hay problemas con Cobra, porque el proyecto sigue paralizado, considero que se ha trabajado al chantaje, porque pusieron como excusa la firma de la adenda, y al final sigue paralizado. Nosotros somos los que contratamos, nosotros deberíamos poner las condiciones, se ha actuado de una manera sumisa y no se ha cumplido con lo que se prometió, este nuevo Consejo tiene que tener mano firme y cumplir, Autodema que cumpla y que la empresa trabaje. No nos olvidemos del frente social, hay personas que reclaman con justo derecho el tema de sus terrenos.

¿Qué hacer con el tema social, pues vienen varias protestas? Definitivamente, el Consejo, también de fiscalizar, debemos representar a la población, canalizar sus reclamos. Imagínense que hay personas que viven del campo, y de la noche a la mañana vengan y se compran su tierra, entonces, ellos deben tener más beneficios que no solo sea el pago de su terreno, debemos resolver el problema con ellos.

¿Calcula que haya más fiscalización en el Gobierno Regional? La esencia del Consejo es la fiscalización, es una de sus labores principales y vamos a fiscalizar todo, pero no con la idea de retrasar, sino más bien que el gasto sea efectivo y adecuado y evitar cualquier tipo de acto de corrupción, pero creemos que debemos mantener relación con los colegios profesionales y las organizaciones sociales. Un claro ejemplo es el sistema de salud.

¿Por qué en Salud? Hay problemas de pago, de personal, no hay instrumentos adecuados, se necesitan más médicos y nadie lo dice, existen mafias en los hospitales, un director fue retirado y todo por decir que le proponían proveedores y ese es un problema como varios, existen mafias enquistadas. Ojo, sí hay buenos profesionales que lo dieron todo en esta pandemia, pero hay otros que se han aprovechado.

¿Qué comisiones del Consejo han decepcionado en estos cuatro años? Todo ha sido terrible, y se ve porque hay más de 100 obras paralizadas. Lo que tenemos que hacer es destrabar las obras, debemos evaluar lo que el Ejecutivo proponga, no podemos devolver dinero ni generar más gastos insulsos al Gobierno Regional. Nosotros estamos para ayudarlo, pero al menos indicio de acto de corrupción, seremos los primeros en denunciarlo.

¿Ya han conversado quién debe ser el presidente del Consejo? No, todavía no, pero no se debe repetir los errores del pasado, uno fue elegir a un presidente que era del oficialismo y al final manejaban a su antojo el Gobierno Regional.

¿Qué calificación le da al Consejo que sale? Es uno de los peores en el sentido de que tenemos a consejeros en la cárcel, prófugos, claro, hay otros que sí hicieron su trabajo, pero en su conjunto fue una decepción, los actos de colusión, los favores pagados con dinero o licor no puede volver a repetirse.

