Los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche recibieron torres de laparoscopia provenientes del equipamiento retirado del hospital Maritza Campos y se encuentran en una etapa de prueba por los especialistas para verificar su funcionamiento y ponerlas al servicio de los pacientes que aguardan ser operados.

Esta semana se realizó el traslado de dos torres hacia las salas de cirugía del hospital Goyeneche y una hacia el nosocomio regional, ambos establecimientos carecían de los aparatos debido a que los que ya tenían se encontraban con desperfectos por su obsolescencia.

En el nosocomio regional, por ejemplo, todo su equipamiento había superado su vida útil, estimada en cinco años, y presentan fallas críticas en diversos componentes como las cámaras de video, el insuflador de CO₂ y sistemas de regulación mecánica. Algunos de estos equipos no cuentan con repuestos disponibles en el mercado y otros ni siquiera fueron patrimonizados, lo que hacía inviable su reparación.

Carlos Medina, director del hospital regional, refirió que la falta de estos equipos no significó la suspensión de operaciones, ya que las intervenciones continuaron realizándose mediante cirugías abiertas. Sin embargo, remarcó que la nueva torre permitirá operar en mejores condiciones, reducir tiempos de espera y favorecer una recuperación posoperatoria más rápida para los pacientes.

De acuerdo con Medina, tras el visto bueno de los especialistas a cargo de verificar el funcionamiento de la torre, se podrían atender entre dos a cuatro cirugías al día, dependiendo de la demanda hospitalaria. También señaló que el Honorio Delgado espera la llegada de cuatro nuevas torres de laparoscopía hacia fin de año, como parte de un segundo paquete de equipamiento que será adquirido por el Gobierno Regional de Arequipa.

400 equipos médicos se han retirado del hospital Maritza Campos para que sean distribuidos en otros establecimientos.

160 millones de soles es el compromiso de inversión del Gobierno Regional de Arequipa para potenciar al hospital Honorio Delgado.