Un médico y un enfermero fueron detenidos por policías de la comisaría de Huancayo por el presunto delito de homicidio culposo, esto tras abandonar a una mujer sin signos vitales en la Unidad de Emergencia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión de Huancayo.

Una mujer de 40 años sería la víctima, según las primeras diligencias, la fémina habría acudido a la clínica H&S a una evaluación para su ingreso a hemodiálisis, momento en el cual habría sufrido un colapso, siendo trasladada de inmediato al hospital Carrión, por el personal de la clínica privada.

“Ellos han sido detenidos por un hecho acontecido el 28 de abril a las 3:00 de la tarde, cuando una mujer ingresó a la clínica para una atención médica, dadas esas circunstancia, el médico Carlos A. O. M. y Gustavo F. R.R. la trasladan al hospital Carrión, pero la médico de turno de dicho nosocomio señaló que llegó sin signos vitales. Posteriormente ambos profesionales fueron detenidos por la Policía y luego fueron puestos en libertad para pasar en calidad de citados”, mencionó el jefe de la Región Policial Junín, general PNP César Calero.

La jefa de guardia de Emergencia, del hospital en mención, señaló que la paciente habría llegado sin signos vitales, sin vías periféricas y sin haber recibido los primeros auxilios correspondientes, disponiéndose su traslado a la morgue judicial para determinar las causas del deceso.

Tras las diligencias policiales, se logró establecer que la persona fallecida fue identificada como Sara Mirian (46). Tanto el médico y el enfermero que participaron del traslado de la víctima fueron puestos a disposición de la Sección de Investigación Criminal (SEINCRI) de la Policía Nacional del Perú, por su presunta implicancia en el delito de homicidio culposo, a fin de continuar con las investigaciones conforme a ley. Posteriormente fueron liberados.