El paro de transportistas afectó a los pobladores de diferentes distritos de Arequipa y generó dificultades para que los estudiantes, docentes y trabajadores se trasladen. Los escolares y ciudadanos se queden varados en los paraderos. Debido a esta situación, algunas instituciones educativas como el Colegio Independencia Americana optaron por desarrollar sus actividades académicas de manera virtual.

La falta de unidades de transporte público fue más evidente en los distritos como Tiabaya, Cerro Colorado, Miraflores, Alto Selva Alegre y Cayma, donde desde las primeras horas de la mañana los usuarios tuvieron problemas para conseguir un vehículo que los trasladara a sus centros de trabajo o instituciones educativas.

Ante esta situación, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) exhortó anoche a los directores a otorgar una tolerancia razonable en el horario de ingreso de los estudiantes y del personal docente y administrativo.

La medida considera las dificultades que podrían enfrentar las familias y trabajadores para llegar a los colegios debido a la reducción de unidades de transporte público.

De acuerdo con el comunicado, la decisión sobre la aplicación de esta tolerancia quedó en manos de los directores de cada institución educativa, quienes deberán evaluar las condiciones del transporte en sus respectivos sectores y realizar un monitoreo previo.

Mientras tanto, los pasajeros del transporte público continúan esperando por varios minutos, debido a la escasez de vehículos en distintos puntos de la ciudad, situación que también afecta a quienes deben trasladarse diariamente a sus centros de trabajo.

Las unidades del Sistema Integrado de Transportes (SIT) en el distrito de Tiabaya y otros distritos dejaron de prestar el servicio debido a que la Municipalidad Provincial de Arequipa dispuso el retorno del pasaje de 1.30 soles a un sol.