La tarde del miércoles 2 de abril, una menor de 11 años que salía del colegio Arequipa fue interceptada por dos delincuentes que le arrebataron su celular, el poco dinero que tenía hiriéndola en una mano. Luego que los padres denunciaron el hecho, otros progenitores revelaron que también sus hijos están expuestos a los malhechores.

Un grupo de madres realizó ayer un plantón en los exteriores de la UGEL Norte exigiendo seguridad para sus niños, quienes son vulnerables a la delincuencia. Una de las manifestantes recordó que un menor fue amenazado con cuchillo por tres sujetos tras salir de su institución educativa en Alto Selva Alegre. Le robaron su mochila.

“A la niña la persiguieron para robarle, no se bastaron con eso y le cortaron la muñeca. No podemos permitir eso. Es lamentable que la niña haya sufrido ese trauma. Todos los estudiantes están en riesgo. Señor Rohel Sánchez, director de la UGEL Norte, Roberto Marín, no nos representan, no hacen nada por los menores”, fueron los reclamos.

DISTRITOS

En el colegio Gran Pachacutec, Cerro Colorado, también madres de familia, denunciaron que una de las estudiantes por poco fue secuestrada la semana pasada, y que el año pasado una niña de la institución Horacio Zeballos Gámez fue abusada sexualmente. “Nosotros tenemos este problema de inseguridad ciudadana desde hace mucho tiempo, pero ahora es peor (...) Nos dirigimos al alcalde Manuel Vera y a su gerente de seguridad ciudadana para que nos brinde seguridad. Pedimos patrullaje integrado, nosotros pusimos cámaras, pero es insuficiente”, indicó la madre Janet Valencia.

La Policía lleva a cabo el programa BAPE o Brigada de Autoprotección Escolar, pero no llegan a todas las escuelas. En el Colegio Arequipa, por ejemplo, no se aplica como en otros por falta de personal.