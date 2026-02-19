Muchos ya lo conocen, su nombre es Esdras Medina Minaya y ya cuenta con un pasado político, pues fue regidor de la comuna provincial de Arequipa y a la fecha es congresista de la República. Hoy participa de las nuevas elecciones con el N° 1 para diputado por el partido Renovación Popular.

Para Medina, la salud y la educación deben ser prioridades legislativas, más aún si Arequipa es la segunda ciudad más importante del país.

Usted ha presidido la Comisión de Educación. ¿Qué propuestas específicas trae para este sector, considerando las brechas actuales? Como diputado, propongo una reforma curricular para devolver cursos fundamentales como Educación Cívica, Psicología, Lógica y Filosofía. En infraestructura, el panorama es crítico: el 70% de colegios en la región están mal. Necesitamos que el Gobierno central articule con el Regional para que obras como el colegio Silvia Bernal no sigan cayendo en pedazos. Rafael López Aliaga tiene la visión de dotar de tablets tanto a alumnos como a docentes; el Estado no puede ser indiferente a la tecnología.

Sobre la educación superior, usted fue crítico de la SUNEDU ¿Cuál es su postura? Mi crítica no fue contra la calidad, sino contra la monopolización. La SUNEDU debe licenciar y verificar grados, pero la calidad la debe ver el SINEACE, que fue desapareciendo. Queremos fortalecer al SINEACE. Se cerraron universidades como la Néstor Cáceres o la Mariátegui sin dar alternativas a los jóvenes cuyos padres no pueden pagar pensiones de 2,000 soles.

Usted impulsó la Ley de la Universidad Mariano Melgar para el Cono Norte, pero físicamente no existe ¿Qué nos podría decir? Me da lástima la falta de visión de algunos alcaldes. Logramos la ley y el terreno, pero la desidia de las autoridades locales permitió que el terreno fuera invadido. Es increíble que Cajamarca tenga tres universidades públicas y Piura cuatro, mientras Arequipa solo tiene una. Si llegamos a la Cámara de Diputados, concretaremos esta universidad para el Cono Norte con inversión de Cementos Yura, sin afectar el canon de la UNSA. La educación es la única vía para salir de la pobreza.

Pasando a Salud, la región sufre por falta de especialistas y hospitales “elefantes blancos”. ¿Cuál es su compromiso? Hemos fiscalizado para que instrumental médico oxidado en Camaná o Maritza Campos pase a donde sí se necesita. Pero la solución de fondo es que el Gobierno central absorba obras como el Hospital Goyeneche para acelerar la inversión. Me comprometo a impulsar una ley en la Comisión de Presupuesto con fondos específicos para contratar especialistas en Camaná, Cotahuasi, Chala e Islay. Arequipa es el centro de salud del sur del Perú y debe estar a la altura.

En el ámbito económico ¿Arequipa ha sido relegada? Totalmente. Los últimos cuatro presidentes han mirado al norte. Admiro al emprendedor arequipeño porque, sin inversión estatal, ha mantenido a la ciudad como una metrópoli atractiva. Necesitamos destrabar Majes Siguas II y, sobre todo, impulsar el Puerto de Corío. Corío será más grande que Chancay por su profundidad natural. Queremos que Brasil y Bolivia saquen sus productos por nuestro mar. No es solo turismo, es desarrollo comercial a gran escala para que nuestros microempresarios crezcan.

El Congreso actual tiene una desaprobación altísima ¿Por qué el ciudadano debería confiar en la bicameralidad y en usted? Es bueno ser criticado si sirve para mejorar. Yo presento resultados: tengo 600 proyectos de ley presentados y 60 ya son leyes publicadas, 20 de ellas para Arequipa, como la ley para el malecón de Camaná o la creación de Autocotahuasi. Elijo ser diputado porque es la cámara que hace las leyes para el bienestar regional. Este 12 de abril, pido que marquen la “R” y escriban el 1. Como suelo decir: “Tenemos que construir un colegio para cerrar una prisión”

PERFIL

Esdras Medina Minaya, abogado, administrador y docente.

Administrador de Empresas por la UNSA y profesor de primaria por la UNA de Puno. Maestría en Gestión de Gobiernos Locales y Regionales y un doctorado en Constitución y Ciencias Políticas en la UNMSM.

