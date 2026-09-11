Uno de los mitos más arraigados en la alimentación peruana es que la leche es un alimento exclusivo para la infancia; sin embargo, esto fue puesto en cuestión por la directora del Instituto de Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA), Youmi Paz Olivas, en el marco del Congreso Internacional de Avances en Nutrición (CIAN) 2026, que se desarrolló en Arequipa.

Paz Olivares sostuvo que uno de los temas fue romper mitos que existen en las redes sociales sobre algunos alimentos, como son los lácteos en el envejecimiento. “A veces nosotros pensamos que los lácteos solamente deben ser consumidos en la etapa infantil, cuando este alimento debe ser consumido en todas las etapas de vida”, afirmó la especialista, quien precisó que la leche, el queso, el yogurt deben consumirse de forma diaria, con una ración recomendada.

La directora explicó que existe evidencia científica reciente, publicada en una revista indexada en Scopus, que demuestra el rol clave de la leche en el crecimiento lineal infantil y en la prevención de la desnutrición crónica, siempre y cuando haya higiene alimentaria.

“Se ha demostrado científicamente que la grasa de la leche tiene ácidos grasos de cadena media, que tiene el ácido butírico, que es muy importante para poder prevenir los tumores malignos”, afirmó.

Para quienes no toleran la lactosa, la especialista recomendó las versiones deslactosadas o disminuidas en lactosa disponibles en el mercado, que permiten seguir aprovechando el aporte de proteína y calcio de los lácteos sin generar molestias digestivas.

La especialista resaltó que los lácteos son un alimento que se caracteriza principalmente por sus componentes: proteína, carbohidrato, grasa, vitaminas, minerales, que es de suma importancia para poder lograr una buena nutrición y con ello evitar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, anemia, entre otras enfermedades que no son ajenas en la ciuidad de Arequipa.

ANEMIA EN AREQUIPA

Youmi Paz advirtió que, pese a los esfuerzos realizados en los últimos años, la anemia infantil sigue afectando a casi la mitad de los menores. Por ello, remarcó que no solo se trata de un esfuerzo del Ministerio de Salud, sino de la participación conjunta de la academia, la empresa privada y el sector educación.

La especialista reconoció que en el país todavía no existe un número adecuado de profesionales en nutrición. “Necesitamos más profesionales, expertos en nutrición, que haya un nutricionista por lo menos en cada centro de salud, un nutricionista en cada colegio nacional; sería muy importante”, afirmó, y agregó que la educación nutricional es “el pilar fundamental” para cambiar la cultura alimentaria no solo en la Ciudad Blanca, sino también en el país.

Si bien Arequipa no está ajena al tema del sobrepeso, la obesidad, la anemia, Paz Olivares apuntó que se debe seguir trabajando con base científica y también extrapolando algunas investigaciones que se han aportado en los últimos años.

EVENTO

Cabe mencionar que el CIAN 2026 llegó por primera vez a Arequipa para acercar la última evidencia científica en nutrición a los profesionales de la salud del sur del país. El objetivo fue crear un espacio de actualización multidisciplinaria para mejorar la práctica clínica diaria en nutrición.