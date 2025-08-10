Más de mil atenciones se brindaron a la población asegurada de todas las edades durante la campaña nacional “FestiSalud” realizada ayer por la Red Asistencial Arequipa, como parte del 89° Aniversario de la Seguridad Social en el Perú.

La actividad, realizada bajo el lema “Prevenir es vivir”, tuvo como objetivo acercar los servicios de atención primaria a la comunidad y reforzar la cultura preventiva. Se dispuso de consultas en medicina interna, pediatría, ginecología, endocrinología, obstetricia, odontología, medicina general y farmacia.

También se administraron vacunas y se entregaron medicinas gratuitas, y dictaron charlas sobre geriatría y talleres prácticos de nutrición para promover hábitos saludables.

Al respecto, Guadalupe Mamani Juárez, gerente de EsSalud Arequipa, indicó que con estas campañas se agilizan las atenciones y refuerzan la prevención.

Asimismo, Carlos Cuya, jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones de Atención Primaria, agradeció al personal involucrado en esta campaña de salud. “Su compromiso y arduo trabajo fueron fundamentales para el éxito del evento, que reafirma la misión de EsSalud en velar por el bienestar de los arequipeños y fortalecer el sistema de salud en la región Arequipa”, afirmó.