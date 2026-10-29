EsSalud envía ambulancias a Camaná y Mollendo como prevención ante El Niño

Dos ambulancias rurales equipadas para atender emergencias médicas fueron destinadas a los hospitales de Camaná y Mollendo como parte de las medidas preventivas de EsSalud frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño en la región Arequipa.

Las unidades Tipo II reforzarán la atención de los pacientes que necesiten asistencia médica y traslado oportuno, especialmente ante eventuales contingencias climáticas que puedan dificultar el acceso a los establecimientos de salud.

A diferencia de una ambulancia convencional, estos vehículos cuentan con tracción 4x4, lo que les permite desplazarse por terrenos de difícil acceso. También disponen de oxígeno medicinal, monitor desfibrilador y otros equipos para brindar atención prehospitalaria durante el traslado de los pacientes.

Además, tienen sistemas de radiocomunicación móvil HF y VHF, que facilitarán la comunicación durante las intervenciones y desplazamientos.

La Red Asistencial Arequipa de EsSalud dispuso el envío de las unidades al Hospital I Samuel Pastor de Camaná y al Hospital II Manuel de Torres Muñoz de Mollendo.

Con esta implementación, EsSalud busca fortalecer la capacidad de respuesta de ambos establecimientos ante posibles emergencias relacionadas con el fenómeno El Niño y garantizar una atención oportuna a sus asegurados.