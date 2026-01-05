La Municipalidad Provincial de Arequipa inició esta mañana los trabajos de reparación de asfaltado en las avenidas Juan de la Torre y Lambramani en el cercado de la ciudad y generaron fuerte congestión vehicular en el Cercado de la ciudad.

Respecto a la av. Juan de La Torre, la intervención es solo en el carril de bajada, desde la calle Peral hasta el Puente Grau en la calle Villalba. Los trabajos tardarán 30 días, sin embargo, en la intervención posterior del carril de subida tardarán otros 30 días.

Como parte del plan de desvíos, el transporte público circula de manera temporal por las calles Peral, Ayacucho y el Puente Grau. En tanto, a los vehículos particulares se les recomienda utilizar rutas alternas y respetar la señalización instalada para evitar mayores retrasos. Sin embargo, la congestión se agravó en las vías aledañas.

De manera paralela, empezó esta mañana los trabajos de renovación de calzada y reparación de bermas en la avenida Lambramani por el costo de un millón 382 mil soles, en el tramo comprendido entre las avenidas Los Incas y Venezuela. Esta obra tiene un plazo de ejecución de 30 días calendario, sin embargo, vecinos y comerciantes del sector solicitaron que los trabajos se aceleren, debido a que el cierre de la vía afecta los negocios.

Mantenimiento de la Av. Lambramani durará 30 días. FOTO: Municipalidad de Arequipa

Por el cierre de la avenida Lambramani, los vehículos que se dirigen de Jos+e Luis Bustamante y Rivero hacia el Cercado de Arequipa deben circular por las avenidas Los Incas, continuar por la calle Nicolás Silva y luego ingresar a la avenida Venezuela. En sentido contrario, quienes se desplacen desde el Cercado hacia el distrito de José Luis Bustamante y Rivero deben utilizar las avenidas Venezuela, Dolores y Los Incas.

Plan de desvío por cierre de la Av. Lambramani. (Foto: Municipalidad de Arequipa)

El cierre de ambas vías generó intensa congestión vehicular. En el caso de la avenida Juan de la Torre, el tránsito se tornó lento en las calles Ayacucho, Peral, Rivero, San Pedro, entre otros. Mientras que, por las obras en la avenida Lambramani, se registraron largas colas de vehículos en las avenidas Venezuela, Belgrano, Nicolás Silva, Los Incas y Dolores.

