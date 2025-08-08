A diferencia de años anteriores, esta vez, las delegaciones de la Entrada de Ccapo de la Cuenca Sur Oriental de Arequipa y la Entrada de Ccapo del distrito de Cayma se encontrarán en la Plaza de Armas de la Ciudad Blanca el 14 de agosto, con el fin de difundir las expresiones culturales y alegrar a los miles de ciudadanos durante el recorrido de ambos pasacalles.

El alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra, informó que coordinaron con Cayma para partir de manera simultánea y tener el encuentro en la Plaza de Armas, después del mediodía, como un saludo a Arequipa por este 485 Aniversario de Fundación Española.

Esta vez, se sumaron más delegaciones a la Entrada de Ccapo de la Cuenca Sur Oriental, se trata de las municipalidades de Socabaya, Paucarpata, la Junta de Usuarios Chili zona regulada y la Asociación de Criadores y Aficionados de Toros de Pelea.

Municipios se unen para el recorrido de la Entrada de Ccapo

Debido a esta incorporación, el recorrido empezará a las 10: 00 horas en el estadio de San Martín de Socabaya, bajará por Garcilaso de La Vega, subirá por la Av. Estados Unidos, continuará por Dolores, Av. Los Incas, Alcides Carrión, Álvarez Thomas y finaliza en la Plaza de Armas.

Los distritos participantes como Chiguata, Mollebaya, Polobaya, Characato, Pocsi, Paucarpata, Socabaya y Bustamante, demostrarán la identidad cultural de sus localidades como las lecheritas, la pampeña, el carnaval, entre otros.

En el distrito de Cayma seguirá su recorrido tradicional desde La Tomilla hasta la Plaza de Armas, pasando por Ramón Castilla, Av. Cayma, Ejército, Puente Grau, Santa Catalina.

