El gerente regional de Salud, Walther Oporto, no se aventuró a confirmar si este año se iniciarán los trabajos físicos para el nuevo hospital Goyeneche, considerando que ello depende del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) que en enero de este año comunicó un déficit presupuestal para la asistencia técnica de PMO Francia, encargada del proyecto.

El funcionario indicó que en los próximos días debe abordarse las áreas a utilizarse en el plan de contingencia, toda vez que ya se concluyó el estudio de suelos, pero ello estará sujeto a las observaciones hechas por la Contraloría.

“El hecho de que ya se ha concluido los estudios de suelos y enseguida el tema de la contingencia, es parte ya de la ejecución del hospital”, señaló al ser consultado sobre los trabajos físicos que se realizarán este año.

Oporto además indicó que el Pronis informó que el déficit presupuestal era de un millón y medio de soles, dado que para este año se requirió de 20 millones, sin embargo, a la fecha solo se programaron 18.5 millones. Esto difiere de lo informado por la Contraloría en su último informe de hito de control de mayo, donde precisaba que el déficit presupuestal era de 64.5 millones de soles.

El funcionario añadió que con este presupuesto se deben realizar los estudios correspondientes y la contratación de los especialistas, “son temas previos antes de comenzar a construir el hospital”, detalló.