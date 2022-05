Verónica J. E. es una joven estudiante que teme por su vida, luego que su presunta atacante, Brenda Anco, quedó en libertad por disposición de la jueza del 4to Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata sub Especializada en Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres, Johanna Lozano Rosado.

Los familiares de la joven indicaron que la supuesta atacante junto a Luis Felipe Arce le desfiguraron el rostro al cortarle en la cara con el pico de una botella la semana pasada.

La jueza Johanna Lozano Rosado, amparó su resolución de libertad con comparecencia restringida basada en los arraigos laborales y familiares que presentó la acusada.

La Fiscalía solicitó 9 meses de prisión preventiva y apeló la decisión de la jueza. “Las personas que me atacaron no viven por mi casa y fue ahí donde ocurrió todo, no puedo ni caminar con seguridad”, dijo la agraviada.

El otro agresor, Luis Felipe Arce, expareja de la joven está no habido. Los parientes de la estudiante aseguraron que Verónica caminaba junto a dos amigos por la calle, cuando Luis y Brenda la atacaron.

Parientes piden que los agresores de estudiante sean detenidos, luego que una de las investigadas fue liberada y el hombre está prófugo