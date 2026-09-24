Estar internado en un hospital obliga a muchos menores a dejar temporalmente el colegio, pero no necesariamente las clases. En el Honorio Delgado Espinoza, una docente se acerca a las camas de los niños y adolescentes para ayudarlos a resolver ejercicios de matemática, reforzar sus habilidades de comunicación y continuar con sus aprendizajes mientras reciben tratamiento médico.

Este acompañamiento forma parte del Servicio Educativo Hospitalario, que atiende gratuitamente a entre 40 y 50 estudiantes al mes, desde los 3 hasta los 17 años. Cada sesión se adapta al grado escolar y a las complejidades del paciente para que la hospitalización no se convierta en una barrera que lo aleje de su educación.

“El objetivo de nuestra labor como servicio educativo hospitalario es dar continuidad a la educación de nuestros estudiantes”, explicó la coordinadora educativa, Madeleine Bellido Yana. Además de prevenir la deserción escolar, el equipo busca que los menores puedan regresar a sus colegios con un menor desfase respecto de sus compañeros.

APOYO

La dinámica es cercana y personalizada. Al costado de cada cama, la docente refuerza los aprendizajes que el estudiante necesita según su nivel educativo. No todos cursan el mismo grado ni permanecen el mismo tiempo en el hospital, por lo que el trabajo requiere atender esas diferencias.

El servicio también alcanzan el área de obstetricia donde se acompaña a adolescentes gestantes para que puedan continuar sus estudios. Incluso después del alta, algunos estudiantes siguen necesitando apoyo. Actualmente, 14 reciben atención virtual porque todavía no pueden volver a sus colegios.

Para fortalecer este acompañamiento, el servicio necesita un aula multifuncional para desarrollar actividades con el material didáctico y mobiliario que poseen, por lo que esperan que el hospital pueda brindarles los ambientes del solario.