El Museo Histórico Municipal de Arequipa registra una importante asistencia de visitantes durante mayo, especialmente de estudiantes de colegios públicos y privados, así informó ayer Hortensia Calderón, directora del recinto cultural.

“Este mes tendremos lleno total, vienen los colegios nacionales y privados. Las puertas están abiertas para todos los estudiantes, como municipalidad nuestra función es la educación. Tenemos historia y cultura que se cuentan desde la cultura prehispánica y colonial”, señaló Calderón, durante las actividades realizadas por el Día Internacional de los Museos.

La directora precisó que diariamente esperan la llegada de hasta 90 escolares. Además, ayer el ingreso fue gratuito para el público y la atención se extendió hasta las 20:00 horas, con un horario especial por la celebración internacional dedicada a los museos.

Calderón destacó que las pinturas y objetos en exhibición narran distintos episodios de la historia arequipeña. Señaló que estos espacios culturales permiten a la ciudadanía comprender mejor su pasado y valorar la identidad local. “Se tiene que entender que un museo es importante en una sociedad, porque son espacios de información de tu historia y cultura”, afirmó.

Asimismo, remarcó la necesidad de que la población visite el museo para conocer la memoria histórica de la ciudad. “Conocer primero lo nuestro y luego el resto”, afirmó, al asegurar que quien no conoce el museo municipal difícilmente comprende el papel que desempeñó Arequipa en importantes episodios históricos y batallas nacionales.

Entre las principales salas del museo destacó aquella dedicada a la batalla del 2 de Mayo, donde se exhiben uniformes y objetos históricos.

Por su parte, Lucía Carrasco, subgerenta de Educación y Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), informó ayer que la red cultural de la ciudad está conformada por 12 museos y existe otro número similar en diferentes puntos de la ciudad.