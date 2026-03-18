Los estudiantes de la institución educativa Apipa Sector III, ubicada en el distrito de Cerro Colorado, se quedaron sin acceso al servicio de alimentación escolar tras la desaparición de los utensilios de cocina que utilizaban hasta el año pasado para la preparación de alimentos.

Según señaló la presidenta de la Apafa, Roxana Reyes, en Radio Yaraví, los bienes habrían sido retirados del local social, sin previo aviso por lo dirigentes de la asociación de vivienda Apipa Sector III, lo que dejó a los escolares sin cocina ni implementos básicos.

La representante de los padres de familia explicó que existía un convenio para desocupar el local social que utilizaban, una vez que se habilitaran nuevos ambientes dentro del colegio, cuya construcción empezó recientemente en otra zona del sector. No obstante, durante una visita realizada esta mañana para limpiar el espacio y trasladar las ollas, cocinas y demás enseres, encontraron las puertas con nuevos candados y constataron los ambientes vacíos.

La cocina estaba vacía y desconocen el paradero de la cocina industrial, las ollas y utensilios

Los padres solo hallaron algunas mesas y carpetas antiguas en el patio del predio, donde los alumnos de primaria estudiaron hasta el año pasado.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de efectivos de Ciudad Municipal, quienes realizaron una constatación policial, con el fin de dejar constancia de lo ocurrido y exigir la reposición de los bienes, indispensables para garantizar la preparación de los alimentos para los estudiantes.

En el patio solo encontraron mesas y sillas viejas

Por otro lado, algunos vecinos señalaron que la asociación de vivienda Apipa habría solicitado la desocupación de los ambientes hace algunas semanas. Sin embargo, la dirigente del colegio indicó que había un acuerdo vigente y no existían las condiciones adecuadas para el traslado, debido a que la infraestructura educativa se encuentra en etapa inicial de construcción y aún no cuenta con servicios básicos como los higiénicos.