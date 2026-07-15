Estudiantes de Bella Unión reciben ropa y calzado transferidos por la SUNAT

Decenas de estudiantes y personas en situación de vulnerabilidad del distrito de Bella Unión, en la provincia de Caravelí, recibieron ropa, calzado y otros artículos gestionados por la municipalidad ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

La distribución se hizo a los alumnos de la Institución Educativa secundaria Francisco Flores Berruezo, así como a niños y adolescentes de la Asociación Ángeles en la Tierra. Además, las personas con habilidades diferentes recibieron los bienes directamente en sus viviendas, mediante una jornada organizada por la Subgerencia de Desarrollo Social de la comuna distrital.

Población vulnerable de Bella Unión también recibió ropas transferidas por la SUNAT

Entre los artículos entregados se encuentran zapatillas, buzos, medias, prendas de vestir y otros bienes donados por la SUNAT, los cuales fueron obtenidos tras las gestiones realizadas por la comuna con el propósito de apoyar a familias de escasos recursos y a población vulnerable del distrito.

Durante la actividad participaron el alcalde de Bella Unión, Richard Iván Vega Taipe, las regidoras Rosmery Cosi Huillca y Mónica Adelseinda Huamaní Álvarez, además de representantes de la Subprefectura del distrito.