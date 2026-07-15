Christian Domínguez aclaró que para él, la infidelidad no debe ser vista como una enfermedad, sino como una elección personal.

El cumbiambero participó como invitado en el pódcast ‘Sin + que decir’, donde Mario Hart, lejos de cuestionarlo por no haberlo considerado en su boda, le planteó organizarle una despedida de soltero, similar a la que tuvieron Said Palao y Mario Irivarren.

“ ¿Cuándo vamos a hacer la despedida de soltero? ”, le consultó el piloto al cantante, sin imaginar que respondería con un rotundo: “ No ”.

Posteriormente, el esposo de Karla Tarazona indicó que considera que la infidelidad no es una enfermedad.

“ La infidelidad es una decisión. Tú sabes perfectamente qué es lo que haces y qué no, tú lo decides, es así ”, sostuvo.

“ Vivo en el psicólogo. ¿Te imaginas si hubiera tenido psicólogo cuando empecé a cantar a los 15 años? Me hubiese equivocado en menos de la mitad de mis decisiones. El psicólogo está para orientarte. No está mal ir desde el colegio ”, agregó.

Por otro lado, Domínguez se mostró apenado por el enfrentamiento entre Janet Barboza y Edson Dávila con Ethel Pozo, luego de que ambos se refirieran a ella como una “exintegrante” de ‘América Hoy’.

Sin embargo, el cantante no estuvo de acuerdo con que Ethel Pozo aceptara la invitación de Magaly Medina a su programa: “Para mí es una pésima decisión”, manifestó.

Janet Barboza tras entrevista de Ethel Pozo con Magaly Medina: El único que queria a Christian Domínguez era el productor

Tras la visita de Ethel Pozo en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, donde hablaron de diversos temas como su polémico despido del programa ‘América Hoy’, Janet Barboza decidió pronunciarse luego de que la hija de Gisela Valcárcel asegurara que considera que Christian Domínguez es un buen amigo, pese a sus antecedentes de infidelidad.

Durante el diálogo con Magaly Medina, Ethel indicó que conserva una buena amistad con Christian. Incluso, reveló que el cantante la acompañó en algunos de los momentos más difíciles de su vida y siempre le mostró su apoyo.

“ Sí nos hicimos amigos, Brunella Horna y Christian Domínguez de ‘América Hoy’ ”, sostuvo.

“ Yo he conocido a Christian como amigo y es un excelente amigo, siempre cuando las papas queman o algo pasa o me funan siempre aparece Christian… nadie es perfecto. Como pareja no lo escogería, pero como amigo ”, agregó.

Por su lado, Janet Barboza decidió publicar la captura de una conversación pasada de un chat grupal, respondiendo la pregunta de uno de sus seguidores.

En dicha imagen se visualiza que Ethel Pozo escribió: “ Pero ya no deberíamos tenerlo ”, presuntamente refiriéndose a que el esposo de Karla Tarazona tendría que estar fuera del magazine matutino.

Debajo del chat, la ‘Rulitos’ colocó el siguiente mensaje: ” De los links que he visto, se volvió a mentir. Por ejemplo, sobre la gran amistad con Christian. El único que lo quería en el programa era el productor, y celebro que hoy sí tenga una amistad genuina con Brunella (Horna) “.