Tras la visita de Ethel Pozo en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, donde hablaron de diversos temas como su polémico despido del programa ‘América Hoy’, Janet Barboza decidió pronunciarse luego de que la hija de Gisela Valcárcel asegurara que considera que Christian Domínguez es un buen amigo, pese a sus antecedentes de infidelidad.

Durante el diálogo con Magaly Medina, Ethel indicó que conserva una buena amistad con Christian. Incluso, reveló que el cantante la acompañó en algunos de los momentos más difíciles de su vida y siempre le mostró su apoyo.

“ Sí nos hicimos amigos, Brunella Horna y Christian Domínguez de ‘América Hoy’ ”, sostuvo.

“ Yo he conocido a Christian como amigo y es un excelente amigo, siempre cuando las papas queman o algo pasa o me funan siempre aparece Christian… nadie es perfecto. Como pareja no lo escogería, pero como amigo ”, agregó.

Por su lado, Janet Barboza decidió publicar la captura de una conversación pasada de un chat grupal, respondiendo la pregunta de uno de sus seguidores.

En dicha imagen se visualiza que Ethel Pozo escribió: “ Pero ya no deberíamos tenerlo ”, presuntamente refiriéndose a que el esposo de Karla Tarazona tendría que estar fuera del magazine matutino.

Debajo del chat, la ‘Rulitos’ colocó el siguiente mensaje: ” De los links que he visto, se volvió a mentir. Por ejemplo, sobre la gran amistad con Christian. El único que lo quería en el programa era el productor, y celebro que hoy sí tenga una amistad genuina con Brunella (Horna) “.

(Captura: @janetbarbozaa)

Magaly Medina le recordó a Ethel Pozo que avaló comentarios de Janet Barboza y ella afirmó: “Se molesta horrible”

Durante la esperada entrevista de Magaly Medina a Ethel Pozo, la ‘Urraca’ le recordó que en su momento respaldó los comentarios de Janet Barboza, a quien cuestionó por haberse excedido en algunas opiniones. Ante ello, la hija de Gisela Valcárcel recordó un episodio en el que la ‘Rulitos’ “se molestó horrible”.

Medina inició la entrevista recordando el calificativo de ‘mosca muerta’ que en su momento utilizó contra Pozo, al considerar que permitía que Barboza expresara sus opiniones sin cuestionamientos. “Tú estabas ahí sonriendo, de alguna forma avalando sus comentarios con tu presencia”, le reprochó la ‘Urraca’.

Al respecto, Ethel Pozo explicó que, siguiendo un consejo de Brunella Horna, decidió mostrar en pantalla una imagen de unidad entre las conductoras, por lo que optaba por no contradecir a Janet Barboza durante el programa.

La hija de Gisela Valcárcel recordó un episodio en el que Janet Barboza evidenció su molestia durante la etapa en la que ambas compartían espacio televisivo.

“Un día Janet me pregunta al aire por un juicio que ella tenía con dos vedettes y yo le digo: ‘No’ y se molesta horrible y me dice al aire: ‘Ah, tú solo te acuerdas solo cuando quieres’”, recordó Ethel.