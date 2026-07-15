La ciudad de Lima dará inicio a la Temporada Ópera Italia 2026 con la Gala Puccini, un concierto que rendirá homenaje al compositor italiano Giacomo Puccini, considerado uno de los máximos exponentes de la ópera universal.

La presentación se realizará el 18 de julio, a las 7:30 p.m., en el Teatro Municipal de Lima, marcando el comienzo de una programación que incluye dos conciertos y dos producciones operísticas entre el Teatro Municipal y el Gran Teatro Nacional.

Un homenaje al legado de Giacomo Puccini

Nacido en Lucca, Italia, en 1858, Giacomo Puccini revolucionó la ópera al crear personajes cercanos al público y plasmar emociones como el amor, el sacrificio y la tragedia a través de una escritura musical de gran intensidad dramática.

Su legado incluye títulos emblemáticos como La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Manon Lescaut, Turandot y Il tabarro, obras que continúan formando parte del repertorio de los principales teatros del mundo.

El repertorio de la gala recorrerá distintas etapas de la carrera del compositor e incluirá el Preludio Sinfónico en La mayor, Torna ai felici dì de Le Villi, Un bel dì vedremo de Madama Butterfly, el Te Deum de Tosca, el Intermezzo de Manon Lescaut, el tercer acto de La Bohème y el célebre Nessun dorma de Turandot.

Artistas internacionales y jóvenes talentos en un mismo escenario

La Gala Puccini contará con la participación de la soprano italiana Marta Mari, la soprano brasileña Thayana Roverso, el tenor italiano Davide Piaggio y el barítono italiano Stavros Mantis.

Los solistas estarán acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario y el Coro Lírico Juvenil “Simon Boccanegra”, bajo la dirección coral de Mónica Canales Márquez.

La dirección musical estará a cargo del maestro italiano Lorenzo Tazzieri, fundador y director artístico del Programa Ópera Italia.

“Hemos concebido un recorrido excepcional por la trayectoria creativa de Giacomo Puccini. Comenzamos con la primera composición que le permitió ingresar al conservatorio y culminamos con un aria de Turandot, mostrando la evolución de uno de los compositores más importantes de la historia de la ópera", señaló Lorenzo Tazzieri.

Formación artística como eje de la temporada

Además de presentar producciones internacionales, la Temporada Ópera Italia 2026 busca fortalecer la formación de jóvenes cantantes y músicos peruanos mediante sus Polos Líricos.

Según explicó Tazzieri, los integrantes de la orquesta y del coro están conformados por jóvenes artistas que comparten escenario con solistas internacionales, quienes además participan como docentes en el proceso formativo.

La soprano italiana Marta Mari destacó que interpretar la obra de Puccini en Lima representa una oportunidad para acercar la ópera a nuevos públicos y fortalecer los lazos culturales entre Italia y Perú.

“Puccini ocupa un lugar fundamental en la trayectoria de toda soprano. Sus personajes revelan una profunda humanidad y una música capaz de conmover a públicos de todas las culturas”, afirmó la cantante.

Próximas actividades de la Temporada Ópera Italia 2026

Tras la Gala Puccini, la programación continuará con:

31 de julio: Novena Sinfonía de Beethoven, en el Gran Teatro Nacional.

Novena Sinfonía de Beethoven, en el Gran Teatro Nacional. Del 19 al 23 de agosto: L’elisir d’amore , coproducción ítalo-peruana ambientada en los Andes, en el Gran Teatro Nacional y el Teatro Municipal de Lima.

, coproducción ítalo-peruana ambientada en los Andes, en el Gran Teatro Nacional y el Teatro Municipal de Lima. 27 y 28 de agosto: Turandot, en versión de concierto teatral, en el Gran Teatro Nacional.

Las entradas para la Gala Puccini están disponibles a través de Ticketmaster, con precios entre S/10 y S/50.