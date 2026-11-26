Un grupo de 15 estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de La Joya transformó un vehículo Volkswagen Escarabajo, conocido como “vochito”, para que deje de funcionar con gasolina y se desplace únicamente con energía eléctrica. El proyecto busca demostrar que un vehículo antiguo puede adaptarse a nuevas tecnologías y convertirse en una alternativa más económica de transporte.

La iniciativa está a cargo de los alumnos del sexto semestre de Mecatrónica Automotriz, quienes participan en la conversión del tradicional automóvil. Uno de los principales atractivos del proyecto es el ahorro que podría representar para los conductores. Mientras un recorrido puede requerir alrededor de 40 soles en gasolina, con el sistema eléctrico el costo estimado se reduciría a unos 5 soles.

Para utilizarlo, el vehículo podrá recargarse mediante una conexión eléctrica domiciliaria. Sin embargo, una de las desventajas frente al abastecimiento convencional de combustible es el tiempo de espera: la carga de la batería demoraría aproximadamente tres horas.

Estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de La Joya convierten vochito en vehículo eléctrico (Foto: Municipalidad La Joya)

El profesor Juan Oscar Mamani Condorena, coordinador del programa de Mecatrónica Automotriz, explicó que el proyecto comenzó en 2019, pero tuvo que paralizarse debido a la pandemia. Ahora, los estudiantes de la promoción próxima a egresar retomaron el trabajo y avanzaron con la transformación del automóvil.

La iniciativa también representa una oportunidad para que los futuros técnicos pongan en práctica sus conocimientos y desarrollen nuevas soluciones frente a los cambios en el sector automotor. Brenda Yana, integrante del equipo, señaló que los 15 estudiantes están motivados por conseguir que el vehículo funcione y demostrar los beneficios de la movilidad eléctrica.

El Volkswagen Escarabajo convertido a electricidad será presentado el próximo viernes 4 de diciembre, durante las actividades por el aniversario del instituto, mientras que hoy será la puesta en prueba. En esa fecha, las autoridades educativas podrán conocer el resultado del trabajo desarrollado por los estudiantes de La Joya.