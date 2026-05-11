Una delegación de diez estudiantes del colegio Independencia Americana, que quedó varada en Bolivia debido a los bloqueos registrados en las rutas Potosí–La Paz–Desaguadero, estaría próxima a retornar al país gracias a las coordinaciones realizadas para su traslado aéreo hacia Arequipa.

El grupo, conformado por jugadores de futsal y dos ajedrecistas, viajó el 2 de mayo para participar en actividades deportivas y culturales, debieron regresar el 7 de mayo.

El subdirector de la institución educativa, David Calderón, informó que en ningún momento se perdió comunicación con los alumnos y confirmó que ya abordaron el bus a Juliaca para abordar el vuelo humanitario que los llevará a Juliaca.

Calderón explicó que el bloqueo de carreteras impidió concretar el cronograma previsto y obligó a adelantar el retorno. “La segunda delegación no pudo llegar por los bloqueos. Se han reportado, están bien de salud”, señaló.

Además, destacó el apoyo brindado por el consulado boliviano, que facilitó alojamiento y alimentación durante los días en que los estudiantes permanecieron imposibilitados de movilizarse. Precisó que la delegación participaba en el aniversario del Bicentenario del colegio Pichincha de Potosí, con el que mantienen vínculos como instituciones bolivarianas.

El subdirector añadió que ambos colegios comparten una tradición histórica. “Como colegios bolivarianos nos hemos caracterizado por estar unidos. Nosotros también cumpliremos 200 años”, apuntó.