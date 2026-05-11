El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, cuestionó una eventual posibilidad de indulto para Pedro Castillo y afirmó que el Parlamento podría tomar medidas severas si el Ejecutivo avanza en esa decisión.

Sus declaraciones se dieron luego de que el Gobierno y el Ministerio de Justicia señalaran que actualmente no existe ningún trámite pendiente para beneficiar al exmandatario.

“Eso es inaceptable, absolutamente inaceptable que ese golpista pueda ser indultado. Espero que no vaya a ocurrir de ninguna manera”, declaró Rospigliosi ante la prensa sobre el exjefe de Estado.

El titular del Legislativo también cuestionó el nuevo esquema financiero anunciado por el Ejecutivo para Petroperú.

Aunque el Gobierno indicó que el financiamiento provendrá de la banca privada mediante un fideicomiso administrado por ProInversión, Rospigliosi aseguró que se trataría de una nueva forma de respaldo estatal a la empresa.

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