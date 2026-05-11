Con una multitudinaria asistencia y un público que acompañó de principio a fin, más de tres mil personas llegaron este fin de semana al centro comercial Minka, en el Callao, para disfrutar de la celebración por el Día de la Madre organizada por el elenco de “Señora del destino”. La jornada estuvo llena de música, juegos, premios y momentos de mucha emoción para las familias asistentes.

La tarde comenzó con la presentación de la orquesta Los Fernández, seguida por María Grazia Polanco, quien sorprendió al público interpretando en versión salsa “Estás ahí”, tema principal de la producción. Luego llegó uno de los momentos más esperados: el ingreso del elenco principal conformado por Valeria Ríos, Jesús Neyra, Diego Villarán, Gilberto Núñez, Filippo Storino, Sebastián Monteghirfo, Oscar López Arias, Valeria Conroy, Jano Baca, Fernanda Llanos, Daniela Olaya, Stefano Salvini, Lelé Guillén, Nathalia Vargas y Rodrigo López. Finalmente, hicieron su aparición las protagonistas Jimena Lindo y Magdyel Ugaz, quienes fueron recibidas entre aplausos y muestras de cariño por parte del público.

Al tomar la palabra, Jimena Lindo expresó su emoción por la acogida de los asistentes: “Estoy absolutamente conmovida de verlos aquí acompañándonos y dejándonos entrar cada noche a sus hogares. Gracias por acompañar a Mechita en esta búsqueda incansable por su hija Estrellita y por estar siempre con nosotros”, señaló la actriz.

"Gracias por acompañar a Mechita en esta búsqueda incansable por su hija Estrellita y por estar siempre con nosotros”, señaló la actriz Jimena Lindo.

Por su parte, Magdyel Ugaz comentó: “Ver a tantas familias reunidas y sentir el cariño del público ha sido realmente emocionante. Estas muestras de afecto nos motivan muchísimo y hacen que todo el esfuerzo detrás de la novela valga la pena”, expresó Magdyel Ugaz”.

La celebración fue conducida por el actor Miguel Álvarez, quien animó la tarde con juegos y dinámicas junto al público. Magdyel Ugaz también protagonizó uno de los momentos más divertidos al bajar del escenario para buscar entre los asistentes a las seguidoras de su personaje Belén, desatando gritos y aplausos.

Además, Diego Villarán y Fernanda Llanos realizaron por primera vez una presentación musical juntos interpretando el tema “Junto a mí”. Durante el evento también se sortearon importantes premios para las madres asistentes, entre ellos un juego de comedor, un juego de dormitorio y varias canastas de víveres. La jornada culminó con una extensa toma de fotografías entre el elenco y el público, prolongando la celebración hasta las 7 de la noche en medio de un ambiente familiar y festivo.