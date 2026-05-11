La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, expresó su rechazo a la nueva inhabilitación aprobada por el Congreso de la República que la separa de la función pública por diez años. La exfiscal de la Nación brindó estas declaraciones en entrevista exclusiva con Exitosa, donde cuestionó los motivos detrás de la medida.

Según denunció, la decisión legislativa responde a intereses que no estarían vinculados estrictamente a criterios jurídicos. Además, sostuvo que la medida forma parte de un contexto de tensión entre instituciones del Estado.

Acusa represalias políticas

La decana afirmó que la aprobación de la inhabilitación estaría relacionada con investigaciones que realizó durante su etapa como fiscal de la Nación. Espinoza indicó que algunos parlamentarios habrían respaldado la medida debido a su intervención en casos que involucraban sus antecedentes.

“A este paso sacarán una ley que tampoco ejerza el derecho, que no viva en Lima, vete del país. Eso es propio de quienes tienen vocación dictatorial, pirata, despótica. Todos nos damos cuenta, pero yo no soy rencorosa. Están actuando por venganza y represalia”, sostuvo.

La decana sostuvo que este tipo de decisiones afectan el equilibrio institucional. Asimismo, afirmó que continuará con su posición de defensa frente a la medida adoptada.

Cuestiona al Ministerio Público

Delia Espinoza también se refirió al desempeño del actual titular del Ministerio Público, a quien cuestionó por el manejo de diversas investigaciones. Asimismo, señaló que algunos casos en los que están involucrados congresistas no tendrían el mismo avance que otros procesos.

La exfiscal indicó que existen denuncias que no han sido atendidas con la misma celeridad dentro de la institución. En contraste, afirmó que su situación personal sí ha sido priorizada en el sistema de justicia.

En relación con una reciente denuncia en su contra, explicó que el procedimiento avanzó con rapidez en comparación con otros expedientes.

“¿Sabías que la semana pasada me llegó la denuncia constitucional por supuestamente haber mal usado los vehículos cuando era fiscal de la Nación? Ya me denunció rapidito ante el Congreso, pero los demás casos los tiene ahí guardados, empolvándose”, indicó.

Rechaza norma sobre colegios profesionales

La decana del Colegio de Abogados de Lima también cuestionó una disposición incluida en la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas. Dicha norma establece restricciones para personas inhabilitadas en el ejercicio de la función pública respecto a cargos directivos en colegios profesionales.

Espinoza sostuvo que esta medida afecta la autonomía de estas instituciones. En ese sentido, indicó que se estaría incorporando una causal que podría ser utilizada en su contra en el futuro.

Asimismo, señaló que esta disposición abre la posibilidad de nuevas restricciones dentro del ámbito profesional. Consideró que este tipo de medidas forma parte de un contexto de presión institucional.

Delia Espinoza sostuvo que los cuestionamientos en su contra responden a decisiones de carácter político y afirmó que seguirá defendiéndose en las instancias correspondientes. Además, aseguró que las medidas adoptadas no serán permanentes y que continuará participando en los procesos legales vinculados a su caso.