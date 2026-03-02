Los constantes cambios de gerentes en el camal municipal han generado una crisis en este local. Por este motivo, el regidor Michael Arce advirtió que el Concejo Municipal evalúa el retiro de confianza a los miembros del directorio si se determina que no vienen cumpliendo adecuadamente sus funciones ante los constantes cuestionamientos de los usuarios.

“Nosotros podemos quitar la confianza en el momento que veamos adecuado, porque no están cumpliendo adecuadamente con sus funciones”, indicó el regidor.

El concejal indicó que el Concejo Municipal solicitó hasta en tres oportunidades que los directores del camal asistan a sesión para exponer el trabajo que realizan y explicar las medidas adoptadas frente a la crisis. Sin embargo, hasta la fecha no se habría concretado dicha presentación, solicitada desde noviembre del año pasado.

Ante esto, adelantó que en la quincena de marzo volverán a solicitar la presencia del directorio en el Concejo para que exponga la situación del camal y su plan de mejora.

Como se recuerda, la semana pasada el directorio le quitó la confianza al más reciente gerente del camal, Mario Vera, tras quejas de los usuarios y una fiscalización inopinada de parte de los regidores Genaro Castro, Exequiel Medina y Michael Arce, quienes reportaron que el local se encontraba en un estado completamente insalubre.

Además Arce advirtió que la situación podría escalar de manera similar a la Empresa Municipal de Eventos Culturales (EMCSA), la cual fue liquidada por encontrarse en números rojos.

Ante este panorama, no descartó que se evalúen decisiones más drásticas para enfrentar la crisis que se viene arrastrando desde hace años. “Si no se resuelve la situación, se tendrían que tomar otras decisiones más drásticas o tercerizar el servicio”, sostuvo.

VIDEO RECOMEENDADO