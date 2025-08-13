Su paso es lento, su mirada a veces parece perderse, pero a poco de cumplir 99 años de edad, Everardo Zapata Santillana, recibió un regalo que quizás no lo esperaba.

La mañana de ayer, la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, rindió un homenaje al maestro y creador de “Coquito”, con la develación de un monumento en la Plaza Cívica de la Alameda Paseo de la Cultura.

Fiel a su estilo y mostrando siempre esa humildad que lo caracteriza, Don Everardo recordó el duro camino que tuvo “Coquito” para forjarse en la historia de la educación peruana, incluso, agregó que lo único que quería era aportar en la educación peruana.

“Solo quise aportar a la educación, se puso otros nombres, pero un día me soñé con un hijo que se llamó Coquito”, dijo el maestro quien además inmortalizó la huella de sus manos al pie del monumento.

Pero este no era el único regalo, el colegio que lleva su nombre preparó un cántico en su honor, la plaza se llenó de libros “Coquito”, incluso varios adultos querían ser parte de este evento, recordando al gran maestro y que gracias a este texto pudieron aprender a leer.

En la actividad también participó el gobernador Rohel Sánchez, el alcalde de Bustamante Fredy Zegarra Black, el rector de la Universidad Católica San María, Jorge Cáceres, entre otros funcionarios.

“Que más puede uno pedir, muchas gracias”, mencionó don Everardo mientras miraba el monumento.

Cabe destacar que el rector de la casa Santamarina, en el discurso de la vida del maestro, indicó que le otorgarán el grado de Doctor Honoris Causa a Everardo Zapata.

Su hija resaltó todas las condecoraciones que recibió su padre, pero el cariño de los estudiantes de varias generaciones, es sin duda el mejor obsequio que tiene.

Se sabe que se está rodando una película en base a la creación del texto, el cual estaría proyectándose a finales de año.

