El exalcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, no podrá regresar, a la Municipalidad Provincial de Arequipa. El Segundo Juzgado Constitucional rechazó la medida cautelar que presentó para ser restituido provisionalmente en el cargo mientras se resuelve la demanda que interpuso contra la resolución que declaró su vacancia.

Con esta decisión, se mantiene vigente la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que en mayo dispuso la salida de Rivera de la alcaldía. El juzgado consideró que no existen razones suficientes para suspender temporalmente los efectos de esa decisión.

Rivera fue vacado luego de que el JNE concluyera que existió un conflicto de intereses en la contratación del policía en retiro Herbert Arenas mediante locación de servicios. El caso trascendió luego de la difusión de imágenes, registradas en 2023, en las que se observaba al trabajador cuidando la mascota del entonces alcalde dentro de las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

En un primer momento, la mayoría de regidores rechazó el pedido de vacancia presentado por Claudia Orihuela y permitió que Rivera permaneciera en el cargo. Sin embargo, el JNE revisó el caso, dejó sin efecto el acuerdo del concejo municipal y finalmente declaró fundada la vacancia.

POSTULACIONES

Tras la salida de Rivera, la primera regidora, Ruccy Oscco Polar, asumió la alcaldía para completar el periodo de gobierno. No obstante, la autoridad ya solicitó una licencia de 30 días para el mes de setiembre con el propósito de participar en las elecciones regionales y municipales, como candidata a la alcaldía de la comuna provincial de Arequipa.

La demanda presentada por el exalcalde contra su vacancia continuará su trámite en el Poder Judicial. Mientras no exista una sentencia definitiva que le dé la razón, la decisión del JNE seguirá vigente y Rivera permanecerá fuera de la administración municipal.

Sin embargo, Rivera también participa en las próximas elecciones, tras postular a la Municipalidad Provincial de Arequipa como primer regidor en la lista de Alianza para el Progreso. Aunque hay quienes creen que su postulación sería encubierta, pues ante un posible triunfo de ganar las elecciones, bastaría la renuncia o vacancia de la alcaldesa para que Rivera asuma el cargo.