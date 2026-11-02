Dos jóvenes de 27 y 20 años fueron detenidos por presuntamente suplantar a dos postulantes durante el examen del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Agustín (CEPRUNSA), mientras que una adolescente de 17 años fue intervenida cuando portaba un dispositivo electrónico oculto entre sus prendas de vestir.

Las intervenciones se realizaron ayer, 1 de noviembre, durante el examen correspondiente, fase 2027, en las instalaciones de la UNSA, en Arequipa.

Según información de la División de Investigación Criminal (Divincri), los detenidos fueron identificados como Rubén F. Y. (27), alias «Gordo», y Yadira C. M. (20), conocida como «Blanca». Ambos habrían ingresado a rendir la evaluación haciéndose pasar por dos postulantes identificados con las iniciales K. C. R. y K. C. C.

Durante el registro personal, los agentes encontraron en poder de los intervenidos los documentos de identidad de los jóvenes a quienes presuntamente pretendían suplantar. Por este hecho, fueron detenidos por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de suplantación de identidad, en agravio de la universidad y el Estado peruano.

ADOLESCENTE CON DISPOSITIVO

En otra intervención realizada durante la misma jornada, los efectivos policiales detectaron a una adolescente de 17 años que llevaba dispositivos electrónicos instalados en sus prendas de vestir. La menor fue intervenida alrededor de las 10:30 horas y se le incautó un receptor electrónico.

La adolescente es investigada por la presunta comisión del delito de falsedad genérica, también en agravio de la UNSA y el Estado.

La Policía informó que estas acciones estuvieron a cargo del Área de Investigación de Estafas de la Divincri Arequipa, como parte de un operativo de control durante el proceso de evaluación.