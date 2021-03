La noche del 3 de marzo, el abogado y exfiscal Carlos Mario Ponce Núñez (33), conducía ebrio su camioneta de placa V7P-681 por el puente El Trébol, ubicado al ingreso del parque industrial de Arequipa, ocasionando un triple choque en el que resultó herido junto a otras cuatro personas a las que no les ha dado ninguna asistencia.

Carlos Ponce estrelló su camioneta contra la parte posterior del auto de placa Y1U-411 que conducía Nazario Gamarra Perlacio y luego invadió el carril contrario para estrellarse directamente contra el auto de placa CH-1098 en el que Edgar Escalante Quenta (44) transportaba a Máximo Portugal Valdivia y a José Tunque Turpo. Todos fueron llevados a la clínica Auna.

LEA TAMBIÉN: Llega 9 mil dosis de vacuna Pfizer a Arequipa para beneficiarios de Pensión 65 y policías

Herido tiene vértebras fracturadas y requiere operación

Estefany Tunque contó a Correo que tras el accidente conversó con el abogado de Mario Ponce, quien le ofreció darle solo 2 mil soles. La joven le pidió que firmara la garantía que le solicitaron en la clínica para que asumiera los costos de la atención médica de su padre y no fue aceptado.

La semana pasada, la familia de José Tunque recibió los resultados de la resonancia magnética con la que se confirmó que tiene fracturadas las vértebras C6 y C7, requiere de una operación urgente que demandará al menos 30 mil soles.

“Yo no acepté ese dinero porque no sabía cómo iba a quedar mi padre. Desde entonces no se han vuelto a acercar ni preguntar cómo está mi papá. Lo único que exijo es que asuma su responsabilidad “, dijo Estefany.

Carlos Ponce tenía 0.76 gramos de alcohol por litro de sangre. La Fiscalía pidió su prisión preventiva pero no fue aceptada por ser paciente oncológico.