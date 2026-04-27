Más de 60 proyectos educativos de distintas instituciones de la región Arequipa se exhiben en la I Feria Educativa Regional. El gerente regional de Educación, Marco Choque, informó que en esta actividad participan colegios de las 10 UGEL.

En esta actividad las instituciones mostraron logros obtenidos en concursos nacionales, macroregionales y regionales promovidos por el Ministerio de Educación. Entre las iniciativas destacan proyectos ganadores de FONDEP, así como experiencias reconocidas en los Juegos Deportivos Escolares y las Olimpiadas de Matemática como buenas prácticas de docentes, experiencias exitosas, buenas prácticas de gestión en UGEL, entre otros.

“El objetivo es que lo que hoy logran algunas instituciones se multiplique. No queremos tener solo unos cuantos ganadores, sino que cada vez más colegios alcancen estos resultados”, sostuvo el funcionario.

PROCESO DE ACREDITACIÓN

En cuanto a la acreditación, el gerente regional de Educación, Marco Choque, informó que actualmente 17 instituciones educativas públicas se encuentran en proceso, principalmente de las UGELES Norte y Sur. Explicó que estas han iniciado con la etapa de autoevaluación y buscan alcanzar estándares de calidad, por lo que se espera que más colegios, incluso de zonas rurales, se sumen a este proceso en los próximos años.