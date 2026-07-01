El exjefe de la IX Región Policial de Arequipa, Víctor Zanabria Angulo, afrontará un juicio oral por el denominado caso “Policías albañiles”, luego de que el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria para Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó que existen los presupuestos legales para que el proceso avance a la siguiente etapa.

La decisión fue adoptada por la jueza Janet Lastra Ramírez durante la audiencia de control de acusación, en la que declaró válida la acusación presentada por el Ministerio Público y dispuso que el expediente sea remitido a un Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, instancia que se encargará del juzgamiento.

Según la tesis fiscal, Zanabria Angulo habría ordenado de manera irregular que seis suboficiales de la Policía Nacional dejaran de realizar patrullaje a pie para ejecutar trabajos de construcción, albañilería y electricidad en la capilla y el casino policial durante el año 2020.

La Fiscalía argumenta, además, que se habrían pagado servicios de patrullaje a 15 efectivos policiales que, presuntamente, no cumplieron con esas funciones. Por estos hechos, el exjefe policial será juzgado por el presunto delito de peculado doloso agravado en agravio de la IX Región Policial de Arequipa.

Por este cargo, el Ministerio Público solicitó una condena de ocho años de prisión, cinco años de inhabilitación para ejercer función pública, el pago de 165 días multa y una reparación civil de S/163 295. De manera alternativa, también planteó el delito de abuso de autoridad, para el que pide un año de pena privativa de libertad.

El proceso también comprende otras imputaciones contra Zanabria Angulo. La Fiscalía lo acusa, en concurso real de delitos, de presunta colusión agravada y peculado doloso por la supuesta apropiación de donaciones entregadas por la minera La Soledad.

OTROS 4 EFECTIVOS A JUICIO

En el mismo caso también serán llevados a juicio otros cuatro investigados. Francis Alarcón Gallegos responderá por el presunto delito de peculado doloso agravado y, de forma alternativa, por abuso de autoridad; Luis Alberto Cancela Royero y Rolando Rodríguez Bilbao enfrentarán cargos por presunta colusión agravada; mientras que Claudia Felisa del Castillo será juzgada por el presunto delito de falsedad ideológica.

Con el auto de enjuiciamiento emitido por el juzgado, el expediente pasará a un Juzgado Penal Colegiado, que deberá fijar la fecha para el inicio del juicio oral, etapa en la que se evaluarán las pruebas presentadas por las partes y se determinará la responsabilidad penal de los acusados.