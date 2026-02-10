La explosión de un balón de gas en una vivienda ubicada en la calle Chaparral 1 en el centro poblado de Secocha dejó esta mañana a al menos tres personas heridas, dos varones y una mujer, con quemaduras y la fractura en la mano. Debido a la demora de la ambulancia, los heridos fueron trasladados en una motocarga al puesto de salud del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel y posteriormente al hospital de Camaná.

El inmueble involucrado en el accidente albergaba un taller de mantenimiento de perforadoras, y hasta el momento se desconocen las causas exactas de la explosión. Las personas utilizaron los extinguidores para controlar el fuego en los equipos.

Heridos fueron trasladados en motocarga al puesto de salud

La explosión causó severos daños en la vivienda, dejando la puerta, ventanas destrozadas y varios vehículos en mal estado. Las condiciones estructurales del inmueble a base de material prefabricado son preocupantes, pues presenta una inclinación hacia la calle, lo que significa un riesgo para la seguridad de la familia y los transeúntes. La Municipalidad evalúa la situación del inmueble para la declaratoria de inhabitable como una medida de prevención y evitar futuros incidentes.

