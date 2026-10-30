Dos personas resultaron heridas tras la explosión de un balón de gas durante el desalojo de una vivienda ubicada en la urbanización Aurora, detrás del estadio de la UNSA, en el Cercado de Arequipa.

Los heridos fueron identificados como Antonio Molina Tintaya, de 49 años, y Yolanda Parillo Supo, quienes se encontraban dentro del inmueble cuando ocurrió la emergencia. En el exterior, efectivos de la Policía Nacional permanecían rodeando la vivienda como parte del operativo de desalojo.

Minutos antes de la explosión, desde la calle ya se observaba humo que salía del inmueble. Mientras algunas de las personas que participaban en la diligencia comenzaban a retirarse, se escuchó un fuerte estruendo que alertó a quienes se encontraban en los alrededores.

La explosión provocó un incendio que generó una densa columna de humo negro, visible desde varios puntos de la zona. Los bomberos acudieron al lugar y lograron controlar las llamas antes de que se extendieran a las viviendas cercanas y a un jardín infantil ubicado en las inmediaciones.

Antonio Molina y Yolanda Parillo sufrieron quemaduras en los brazos, por lo que fueron trasladados al hospital Honorio Delgado Espinoza para recibir atención médica.