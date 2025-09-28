Uno de los grandes misterios de la historia de la literatura hispana, es el desconocimiento que existe sobre el verdadero rostro de Miguel de Cervantes su retrato más famoso es un óleo atribuido al pintor Juan de Jáuregui y que se encuentra en la sede de la Real Academia de la Lengua en Madrid; sin embargo, ninguno de ellos es la representación auténtica del rostro del ilustre escritor.

Lo único que existe y sobre el que todos los artistas se han basado, es en el texto que él mismo hace de su cara en 1613 en el prólogo de sus Novelas ejemplares y donde hace una descripción de sí mismo y eso es todo lo que se sabe sobre su posible apariencia.

El Instituto Quevedo del Humor de la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares, encargó a 100 caricaturistas de todo el mundo, bajo el comisariado y coordinación de David Pugliese y Juan García, a hacer una interpretación del rostro de Cervantes.

La muestra única ha recorrido casi toda España y se presenta en América Latina por primera vez y será en Arequipa gracias a la gestión y curaduría de Omar Zevallos, como miembro del Consejo Directivo del Instituto Quevedo. Estará en en Centro de las Artes de la Universidad San Pablo en Palacio Viejo 414, del 3 al 30 de octubre.

Se tendrá presente en el mes en que se realizará el X Congreso de la Lengua que se realiza en la ciudad.