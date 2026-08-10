Los policías del Escuadrón de Emergencias detuvieron ayer a las 18:00 horas a dos sospechosos de provocar un incendio en un vehículo en la cuadra 8 de la avenida Lima, en el distrito de Mariano Melgar en Arequipa.

La Policía sospecha que integrarían la banda criminal “Los Reyes del Puerto Callao”. Los intervenidos fueron identificados como Alonso Snaider Mamani Rojas (20) y Carlos Alfredo Belarde Aragón (34), quienes son investigados por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión.

De acuerdo con la información policial, ambos sujetos habrían derramado gasolina sobre el vehículo Hyundai Tucson, perteneciente a una empresa.

El conductor de la unidad se percató de que el techo del vehículo se estaba incendiando y logró controlar las llamas utilizando un extintor de una botica cercana. En el lugar, los agentes hallaron una galonera que contenía gasolina.

La Policía informó que el propietario del vehículo era víctima de extorsión desde el martes 4 de agosto. Según su denuncia, los delincuentes le exigían el pago de S/ 200 mil bajo amenazas de atentar contra su vida y la de sus familiares.

Tras el ataque contra el vehículo, los dos sospechosos fueron intervenidos por los agentes de las Águilas Negras y puestos a disposición de la División de Investigación Criminal (Divincri) Arequipa para las diligencias correspondientes.

Durante el registro personal, a Carlos Alfredo Belarde Aragón se le encontró una caja de fósforos, dos chips de celular y 22 billetes de 100 dólares.

La Policía también señaló que, antes de ser intervenido, el sospechoso habría roto su teléfono celular, presuntamente con la intención de evitar que se obtuviera información del equipo.

Los registros policiales señalan que Alonso Snaider Mamani Rojas presenta 26 denuncias en el sistema Sirdic, por delitos como robo agravado, violencia física y psicológica, estafa y hurto de vehículo. Además, fue detenido en 2022 por robo agravado y en 2025 por hurto de vehículo.

En tanto, Carlos Alfredo Belarde Aragón registra denuncias por lesiones, usurpación agravada y una denuncia de 2016 por presunta tenencia ilegal de arma de fuego, además de haber presentado una requisitoria por usurpación ese mismo año.