Los niños peruanos con padres peruanos-extranjeros, tienen el derecho de acceder a la salud y educación. En ese sentido, la Demuna del municipio de Arequipa obtuvo el permiso del Ministerio de Relaciones Exteriores para emitir conciliaciones de los padres por alimentos, con carácter internacional.

La subgerenta de Promoción Social y Participación Vecinal de la comuna de Arequipa, Alexandra Prado, explicó que, hasta hace unos meses, solo podían realizar conciliaciones con valor legal ante el Poder Judicial y solo en el territorio peruano, pero con la autorización de Relaciones Exteriores, el documento es válido en otro país.

AVANCE

A la fecha, son 18 conciliaciones que la Demuna emitió, donde los padres se pusieron de acuerdo para cubrir el monto de manutención, la tenencia del menor y el régimen de visitas. De estos 18, al menos 3 casos son de ambos padres extranjeros.

“Si la madre o el padre retorna a su país y una de las partes incumple con el acuerdo, este documento es válido para proceder judicialmente”, dijo.

En casos donde los padres no llegan a un arreglo, también se emite un acta de no acuerdo, documento que también es válido para una denuncia posterior por alimentos, porque queda el precedente de que hubo intento de conciliar, pero no se concretó.