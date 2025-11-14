El profesor Óscar Manzanares Pérez, fundador del Colegio José Carlos Mariátegui y figura emblemática de la educación arequipeña, fue hallado sin vida en su departamento, ubicado en la urbanización Juan XXIII, en el distrito de Yanahuara.

Agentes de la Divincri y del Departamento de Criminalística investigan las circunstancias de su fallecimiento para determinar las causas exactas. Manzanares vivía en la vivienda junto a su hijo, quien padece esquizofrenia.

Óscar Manzanares dedicó 45 años de su vida como director del colegio José Carlos Mariátegui, institución que fundó junto a su padre. Su vocación por la enseñanza se forjó desde joven. En una entrevista brindada a Correo en abril del 2024, recordó:

“Siempre me interesó la educación. Al terminar la universidad, en 1973, formé el Centro de Educación Especial ‘Ovidio Decroly’ para niños con retardo mental y sordomudos”.

En el año 2015, el Club Internacional de Arequipa lo reconoció junto a otros colegas. FOTO: Club Internacional

Su trayectoria estuvo marcada por una fortaleza inusual. Enfrentó múltiples enfermedades: cáncer de colon en 2009, una recaída en 2016, una septicemia generalizada en 2020 que lo mantuvo tres meses hospitalizado y uno en UCI.

“Me sometí a diecisiete operaciones (…) Desde joven tengo parálisis facial. Mis amigos me llamaban ‘Mediobeso’, en broma”, relató entonces. A pesar de los pronósticos médicos que le pronosticaron pocos meses de vida, vivió varios años más, siempre activo.

Además de educador, fue deportista destacado. Practicó básquet y frontón, disciplina en la que fue campeón en 1996. En 2008 obtuvo un título internacional de la ITF en dobles en el Club Internacional de Arequipa, junto a su amigo Ernesto Torreblanca. También fue director del Club Internacional en cuatro periodos.

Su muerte enluta a la comunidad educativa y deportiva de Arequipa, que recuerda en él a un hombre perseverante, disciplinado y profundamente comprometido con la formación de varias generaciones.

VIDEO