El presidente del directorio de Caja Arequipa, Pablo Ignacio Manrique Oroza, falleció, según confirmó la propia financiera. La institución destacó su trayectoria profesional y su capacidad de liderazgo, así como su visión estratégica para dirigir una de las financieras más importantes del país, enfocada en promover la inclusión financiera y generar oportunidades para miles de emprendedores peruanos.

Manrique Oroza había asumido la presidencia del directorio en enero de este año, luego de integrarse a este órgano por designación de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Su nombramiento respondió a su experiencia en planeamiento, gestión y desarrollo empresarial.

En el ámbito profesional, también se desempeñaba como gerente general de la Asociación Cerro Verde y ejercía la docencia en la Universidad Católica de Santa María.

De acuerdo con la información difundida por Caja Arequipa, antes de asumir la presidencia del directorio, Manrique Oroza ocupó cargos como director en diversas empresas tanto en el país como en el extranjero, consolidando una amplia trayectoria en el ámbito corporativo.

Desde la Municipalidad Provincial de Arequipa, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, y otras entidades expresaron sus condolencias a los familiares.