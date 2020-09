El incremento de la tasa de mortalidad en la región Arequipa generó que cementerios de distritos como Cayma colapsen en Arequipa. Ante la falta de soluciones inmediatas, al menos 3 familias optaron por sepultar a sus seres queridos en terrenos del Estado como el cedido por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) en el 2015, para la construcción de nuevo campo santo.

Ante la realización de estos “entierros clandestinos”, el municipio se pronunció al respecto, indicando que hasta la fecha no pueden ejecutar el proyecto del nuevo cementerio ya que “el Gobierno Regional no ha realizado la independización del área afectada. Por lo tanto, esta comuna no puede ejecutar obra alguna en la zona”, dicta el texto del comunicado.

LEA TAMBIÉN: Hospital de la Sanidad PNP restablece atención en consultorios externos

El municipio exhortó a la población a no dejarse engañar pagando por terrenos ofertados por traficantes.

En el cementerio del distrito de Cayma no hay nichos libres para la inhumación de cadáveres y menos un área destinado para la sepultura de los pacientes fallecidos a causa del coronavirus.

La Municipalidad trasladó al Gobierno Regional de Arequipa la responsabilidad de cautelar los terrenos del Estado, por lo que esperan hacerse cargo de los cuerpos sepultados en el distrito de Cayma.

VIDEO RECOMENDADO

PRESENTAN SMART TV TRANSPARENTE

Así es la tv transparente de 55 pulgadas que Xiaomi ha presentado