En medio del dolor y la indignación, familiares y amigos de Glenda Ponce Vera exigieron justicia esta mañana en los exteriores del Juzgado de Flagrancia de Arequipa, donde se realizó la audiencia de pedido de prisión preventiva contra Cristian Molina, señalado como responsable del atropello que le causó la muerte.

El trágico hecho ocurrió la tarde del viernes 10 de octubre en el distrito de Socabaya, cuando Glenda Ponce salía del cementerio tras visitar la tumba de sus padres, su madre falleció el año pasado. Según relató su hermano, Hernán Ponce, la víctima se encontraba parada en un paradero cuando el conductor, presuntamente en estado de ebriedad, perdió el control del vehículo, cuando intentó esquivar un vehículo para no impactar.

De acuerdo con su testimonio, aunque el accidente ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde, la Fiscalía recién fue notificada dos horas después, a las 6:30 p.m. Asimismo, denunció que los efectivos policiales no le entregaron el acta de intervención y que incluso cambiaron la llanta reventada del vehículo antes de trasladarlo a la comisaría.

Glenda Ponce fue trasladada al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde falleció cerca de las 8 de la noche. La docente de profesión, dejó en orfandad a dos menores de 15 y 7 años.

Por su parte, el jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa, general PNP Olger Benavides, señaló que la demora en el traslado del detenido se debió a que el dosaje etílico ya no se realiza en Paucarpata, sino en el distrito de Cerro Colorado. En cuanto a las presuntas irregularidades, indicó que se ha solicitado un informe para determinar si hubo manipulación indebida del vehículo y proceder con la investigación respectiva.

Mientras tanto, los familiares de Glenda esperan que el Poder Judicial dicte prisión preventiva para el responsable y que el caso no quede impune.

