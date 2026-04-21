Los familiares de Rebeca Lloclla Ccahuana protestaron ayer en la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) para exigir una célere investigación contra el médico venezolano José David Molina Barreto (37), a quien responsabilizan de su muerte durante la liposucción que le practicó el fin de semana en la clínica Flórez Salud, ubicada en el distrito de Cayma.

Según la necropsia practicada a la joven madre, falleció por la laceración de vasos pélvicos durante el acto quirúrgico hecho en una sala de cirugía alquilada por el médico. La familiar denunció que nunca recibieron información oportuna sobre lo que ocurrió con Rebeca, ya que se enteraron de su traslado al hospital Honorio Delgado después de que fue dejada en dicho establecimiento.

Se supo que el galeno extranjero está habilitado por el colegio médico, pero no cuenta con la especialidad de cirujano plástico para realizar la intervención. Los familiares pidieron un pronunciamiento público de la orden profesional sobre las acciones que tomarán. “Quiero que esto no quede impune”, reclamó la hermana de Rebeca que exige una investigación con celeridad.

La joven madre dejó dos menores de edad en orfandad y la Fiscalía inició la investigación preliminar, pero el médico aún no se encuentra detenido.