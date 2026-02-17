La fuerte lluvia que se registra en Arequipa hace horas dejó atrapada a una familia en el zanjón del bypass ubicado en la intersección de la Av. Venezuela con la Av. Mariscal Castilla, luego que el agua que se almacenó en la vía por el deficiente drenaje.

Según testigos, el nivel del agua subió rápidamente en cuestión de minutos por las persistentes precipitaciones que afectan todos los distritos de Arequipa. El conductor de la camineta, ante la imposibilidad de mover el vehículo, descendió del auto y trasladó con esfuerzo a sus hijos menores de edad y a la madre de los niños hasta la parte posterior de la camioneta para protegerlos de la corriente creciente.

Los bomberos y personal de apoyo descendieron en cuerdas para rescatar a la familia. El agua llegó a la altura de la cintura de los rescatistas. Los hombres de rojo sacaron a los menores de edad cargándolos en la espalda para trasladarlos a un lugar seguro. La camioneta permaneció encajada en el zanjón, mientras ayudan a removerlo.

LLUVIAS INUNDAN VIVIENDAS EN PAUCARPATA

Las intensas lluvias no solo causaron este incidente, sino que también provocaron la inundación de algunas viviendas en la asociación Villa Pichu Pichu, en el distrito de Paucarpata, muy cerca al grifo Chambilla, debido a la activación de la quebrada. Las familias afectadas tuvieron que improvisar barreras de contención para frenar el ingreso de agua a sus hogares y proteger sus pertenencias.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) la tarde de este lunes 16 de febrero, las lluvias fueron intensas según el reporte de las estaciones:

La Pampilla: 14.4 mm

Yura: 38.8 mm

Chiguata: 8.6 mm

Polobaya: 32.1 mm

Pocsi: 11.9 mm

Cayma: 4.0 mm

Mariano Melgar: 18.3 mm

Charcani: 6.2 mm

De acuerdo a este reporte, Arequipa soporta una tarde y noche con lluvias intensas en gran parte del área metropolitana, afectando las zonas más vulnerables de la ciudad, las cercanas a las quebradas y cauces naturales.

